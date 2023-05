Santa Maria Capua Vetere, ora è scontro tra avvocati e magistrati

Accesa assemblea dei penalisti al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere: contestano il provvedimento del presidente della Corte d'Assise, Roberto Donatiello, che istituisce due udienze a settimana per il processo sulle presunte violenze subite dai detenuti in carcere. “Noi siamo contro i processi che non tengono conto del diritto di difesa”, spiega Francesco Petrillo, presidente della camera penale sammaritana.

In base a un calcolo, con una sola udienza a settimana, la sentenza arriverebbe dopo sette anni. “Il processo va celebrato in tempi ragionevoli”, ribatte Gabriella Maria Casella, presidente del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.