Procida, la musica che unisce

In piazza Marina Grande debutta la Procida Community Orchestra. Sono arrivati sull'isola il 21 maggio musicisti, educatori, animatori di comunità.

Trenta persone che attraverso un corso di formazione hanno dato vita al progetto nell'ambito di “Erasmus plus”, diretto non più solo a studenti ma a formatori, insegnanti volontari.

Vengono da Italia, Galles, Georgia, Germania, Polonia, Portogallo, Serbia. Con loro, nel progetto coordinato dalla cooperativa “Immaginaria” realtà del terzo settore come la casa famiglia "Un sorriso dal mare" e il sistema di Accoglienza e Integrazione per unire piccole comunità alla comunità isolana, come nei mesi di “Procida Capitale della Cultura” quando nacque, tra le altre esperienze, anche un ensemble musicale multietnico chiamato Amih.