Raccolgono e mangiano funghi velenosi: una donna morta e quattro intossicati

Li hanno raccolti, cucinati e mangiati, convinti che si trattasse di Prataioli Selvatici, erano in realtà funghi estremamente tossici, appartenenti al tipo della "Tignosa di Primavera"( nome scientifico "Amanita verna"). Una donna di 92 anni è morta in casa, mentre altre quattro persone sono ricoverate nel Centro Antiveleni dell'Ospedale Cardarelli di Napoli. Due in terapia intensiva, gli altri due in degenza ordinaria. Sia la donna deceduta che i quattro ricoverati appartengono alla stessa famiglia. I funghi sarebbero stati raccolti nel bosco che si trova alle spalle dell'ospedale Monaldi, nella zona collinare del capoluogo partenopeo.

I funghi sarebbero spuntati dopo le piogge abbondanti d questi giorni. Nella notte tutti i componenti del nucleo familiare hanno accusato un malore. Per l'anziana non c'è stato nulla da fare, i quattro si sono recati invece con mezzi propri al Pronto Soccorso del Cardarelli. In una nota il Direttore Generale della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva avverte: "La raccolta nei dei funghi è sempre un rischio. Venite nei nostri uffici per farli controllare, il servizio è gratuito".