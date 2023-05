Napoli, ragazzo accoltellato: fermato un 14enne

Ha appena 14 anni il ragazzo fermato per l'aggressione in Galleria Umberto I, a Napoli. Gravemente indiziato di tentato omicidio e porto ingiustificato di oggetto atto a offendere un minore.

Minorenne come lui è, infatti, il ferito di questo nuovo episodio di violenza tra giovanissimi. Quindici anni, un taglio all'addome ne ha richiesto l'immediato trasporto all'ospedale Pellegrini dove è stato operato ed è ora in prognosi riservata.

Sul caso indaga la Squadra Mobile che ha al vaglio le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. La lite sarebbe scoppiata per una ragazzina contesa.

A poche decine di metri di distanza, in via Toledo, nel cuore della notte è stato accoltellato un altro tredicenne. Anche lui soccorso al Pellegrini, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni per una ferita alla gamba destra. Indagini in corso, in questo caso, da parte dei Carabinieri. Due episodi diversi che, oltre al luogo, hanno in comune solo la giovane età delle persone coinvolte.