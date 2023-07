Raipoesia2022. Noemi Nagy

Noemi Nagy è nata nel 1996 a Lugano, da una famiglia ungherese originaria della Transilvania ed emigrata in Svizzera negli anni Ottanta. Dottoranda in Filologia moderna presso l’Università di Pavia, si trova attualmente a Parigi per un periodo di ricerca alla Sorbonne e si occupa soprattutto di traduzione letteraria. L’osso del collo a cura di Franco Buffoni (Marcos y Marcos, 2023) è la sua prima raccolta poetica.