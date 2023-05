Ravello, precipita bus turistico: morto l'autista

La salma recuperata con un elicottero dei vigili del fuoco è ora a disposizione del magistrato. Non aveva ancora 29 anni, Nicola Fusco. Figlio del titolare di una nota ditta di trasporti di Agerola, è lui la vittima dell'incidente di Ravello. Il bus turistico che guidava, in quel momento, non aveva passeggeri a bordo. Sotto una pioggia copiosa, è precipitato in prossimità di un tornante sull'ex statale 373. Un primo impatto sulla strada sottostante. Poi la caduta del mezzo si ferma sul muro di una casa, fortunatamente disabitata. Ancora tutte da accertare le cause dell'incidente.

"Una tragedia immane. Un dolore per la comunità dell'intera costa d'Amalfi" dicono i sindaci di Agerola e Ravello.

Sulla 373, giovedì 11 maggio, è previsto il passaggio del Giro d'Italia. Tappa Napoli-Napoli. I rocciatori sono al lavoro per ripristinare la sede stradale, seppur a carreggiata ridotta. Poi, per la corsa ciclistica, andrà valutata la sicurezza in quel punto ed eventualmente disposta una modifica al tracciato.