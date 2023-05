Ravello, bus precipitato. Oggi i funerali dell'autista

Nuovi cartelli di protesta per chiedere maggiore sicurezza sulle strade della Costiera Amalfitana. A collocarli parenti ed amici di Nicola Fusco - l'autista morto mentre era alla guida del suo bus precipitato nel vuoto - sul tornante teatro dell'incidente, percorso anche del Giro d'Italia. I familiari della vittima, ricordando che su quelle strade nel corso degli anni sono avvenuti numerosi incidenti mortali, sono convinti che a causare la fuoriuscita di strada del bus sia stata la mancanza di manutenzione del manto stradale. Una concausa degli incidenti, poi, sarebbero le cattive condizioni delle barriere poste ai margini della strada. Lutto cittadino, oggi, nel giorno dei funerali nella chiesa San Matteo apostolo a Bomerano alle ore 16.

Intanto, anche Praiano si mobilita contro la mancata manutenzione del fondo stradale sulla statale 163 amalfitana. A protestare l'associazione per la tutela delle vittime della strada Costiera Amalfitana, presieduta da Salvatore Gagliano, attraverso l'esposizione di altri due striscioni.

Sempre in Costiera Amalfitana, un ciclista amatoriale, nei giorni scorsi, è accidentalmente scivolato sull'asfalto reso viscido dalla pioggia proprio nella curva dove è precipitato l'autobus turistico guidato dal giovane Nicola Fusco. Per fortuna, il malcapitato non ha riportato alcuna lesione.