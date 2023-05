Record di punti e Osimhen capocannoniere, gli ultimi obiettivi del Napoli

L’unico futuro certo per il Napoli, oltre lo scudetto sulle maglie per tutta la prossima stagione, sono gli ultimi 180 minuti prima della fine del campionato. Difficili annunci prima delle ultime due con Bologna e Sampdoria, poi al Maradona il 4 giugno la festa col trofeo. Le questioni di campo sono da vivere con serenità, tanto che Spalletti ha dato al gruppo due giorni liberi. Pochi gli obiettivi rimasti da almanacco: uno è superare i 91 di Sarri e poi avere il capocannoniere nella squadra campione, visto che Maradona ci riuscì nell’anno del sorpasso del Milan. Osimhen ci tiene al titolo ed è questa la causa del suo eccesso di rammarico per la sostituzione di domenica pomeriggio. In chiave mercato, sull’attaccante mascherato ci sono sirene inglesi che attirano sia lui che Aurelio De Laurentiis