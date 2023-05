La rete delle città del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile

Mancano sette anni al 2030 e ben poco è stato fatto nel mondo per fronteggiare le grandi sfide globali, dall'ambiente alla povertà, dai cambiamenti climatici alle crisi sanitarie.

E' corsa contro il tempo in ogni angolo del pianeta per rimediare e anche in Italia gli enti locali provano a fare la propria parte. A Napoli, con un Consiglio comunale straordinario sull'Agenda 2030, in collaborazione con il Governo, il primo passo per una cooperazione internazionale tra le grandi città che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

Nel servizio le interviste a: