Rinegoziati i mutui con Cdp: i Comuni campani recuperano 47 milioni di euro

Quarantasette milioni di euro in più da poter utilizzare, nel 2023 e nel 2024, per i servizi ai cittadini.

E' una boccata d'ossigeno per le casse di oltre cento enti locali della Campania quella arrivata grazie all'adesione al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui varato dalla Cassa Depositi e prestiti.

Il programma, lanciato ad aprile, era destinato alle amministrazioni che al primo gennaio 2023 avessero ancora nei confronti dell'ente un debito pari o superiore a diecimila euro. Massiccia l'adesione, tanto a livello nazionale - oltre 800 enti coinvolti, rinegoziati mutui per circa 7,3 miliardi di euro - che a livello regionale. Gli oltre cento enti locali campani hanno infatti avuto la possibilità di ridiscutere gli interessi su un debito residuo di circa un miliardo. Quasi cinquanta milioni, come detto, le risorse liberate. Un surplus di cassa tanto più importante se si considera le difficoltà che i bilanci pubblici hanno dovuto affrontare a causa dell'impennata delle bollette energetiche.

Ma la più ampia operazione di rinegoziazione mai avviata da Cdp, pari solo a quella promossa nel 2020 per fronteggiare l'emergenza Covid, presenta un altro particolare non trascurabile: tutti i mutui rinegoziati ora avranno un tasso fisso, anche quelli che prima lo prevedevano variabile. Non è poco, se si considera l'impennata del costo del denaro nell'ultimo anno e i segnali non rassicuranti per il futuro.