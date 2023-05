Viaggio nel rione Conocal: "Si spaccia porta a porta, il volontariato non basta"

Il Conocal di Ponticelli è il rione più giovane d'Europa, eppure quando si parla di questo agglomerato di casermoni si pensa al clan D'Amico, sodalizio criminale proveniente dal centro storico di Napoli, un clan protagonista di faide che in passato contava ben 14 piazze di spaccio gestite da giovani leve. “Ora le piazze di spaccio sono diventate liquide. Si vende porta a porta”, svela Pasquale Leone di “Libera Napoli”.

Tante le associazioni nell'area est di Napoli che lavorano per i ragazzi dei quartieri Barra-Ponticelli-San Giovanni. “Al cinema Pierrot accogliamo 35 mila ragazzi delle scuole del territorio”, racconta Roberto D'Avascio di “Arci Movie”.

“Noi come associazioni ci siamo con progetti, con il riscatto di spazi da ripulire, con messaggi che non sono abituati ad ascoltare”, dice Paola Romano, della Caritas di Ponticelli.

Non basta per sottrarre questi giovanissimi alla criminalità che con il facile guadagno li utilizza per lo spaccio e tanto altro. E così la richiesta è chiara: “Serve un intervento più forte del Comune, della Regione e della Provincia”.