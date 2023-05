Jago, la Paranza e le nuove cooperative: alle radici del miracolo Sanità

L'ultimo lavoro di Jago, “Aiace e Cassandra”, si unisce alle altre opere nella basilica di Sant'Aspreno ai crociferi, ora Museo Jago. Dopo 40 anni di chiusura la nuova vita della chiesa seicentesca che nel 2020 era una rovina abbandonata e che il giovane scultore scelse come studio perché aveva scelto un quartiere, la Sanità, e una comunità. "Quando ti innamori, che alternativa hai? - spiega Jago - Non è che hai una prospettiva, sei innamorato e sei lì che brancoli nel buio. Questo è il risultato dell'innamoramento".

E' tornata nel luogo in cui è nata anche la "Pietà'' di Jago, scolpita in un blocco di marmo prima firmato dagli abitanti della Sanità. E' qui che Jago dice di aver compreso il senso stesso del suo lavoro. "Era la casa di una trentina di piccioni che avevano abitato magnificamente questo spazio. Però avevamo immaginato una prospettiva. La mia fortuna è stata quella di intercettare dei visionari"

Riapertura nata dalla collaborazione tra Fondo edifici di culto, Fondazione con il Sud, Fondazione di Comunità San Gennaro.

Prima era tornata visitabile un'altra chiesa, San Severo fuori le mura, con un'altra opera di Jago, il “Figlio velato”, ispirata al “Cristo velato” di Sammartino.

In questo processo la bellezza si riprende spazi, strada per strada, vicolo per vicolo: "In effetti questo è il nostro scopo - racconta Serena Napoletano, della cooperativa ‘La Paranza’ -: non limitarsi solo alla parte centrale del quartiere, ma riaprire i tantissimi luoghi periferici del Rione Sanità, in modo tale da espandere ovunque questa rigenerazione sociale, culturale ed economica".

Un percorso iniziato con la Paranza nel 2006: prima la riapertura delle catacombe di San gaudioso, poi quelle di San Gennaro. Cinque ragazzi oggi diventati cinquanta, luoghi oggi visitati da una media annuale di 200 mila persone. Quando tutto iniziò la frase più comune era: “Alla Sanità non si può restare”. "Era una frase che ci ripetevano spesso - racconta Vincenzo Porzio, della cooperativa ‘La Paranza’ -. Dove andate? Siete pazzi? Il turismo nel Rione Sanità? Per fortuna siamo riusciti a riscrivere questo destino che sembrava inevitabile attraverso la bellezza e l'arte".

Un modello esportato anche alla piscina Mirabilis di Bacoli e che ora dà vita a una nuova cooperativa: "Siamo un gruppo di ragazzi della Sanità che vuole emergere sotto l'impronta della 'Paranza' e loro sono i nostri fratelli che ci guidano in questa nuova avventura - dicono Vincenzo Antonucci e Antonio Ferrara -. Ci stanno formando, ci stanno dando la 'start-up'. Qui alla Sanità diciamo che gli spazi diventano luoghi. E ora vogliamo riqualificare anche i Cristallini, che è l'unica parte rimasta ancora al buio".