Salernitana, alle 18 all'Arechi arriva la Fiorentina

Vincere per proseguire il buon momento di forma, allungare la striscia positiva e mettere un tassello - forse decisivo - per la permanenza in Serie A. Salernitana-Fiorentina oggi all'Arechi è una partita decisiva per i granata, anche perché Paulo Sousa la considera una tappa fondamentale per la crescita della sua squadra, reduce da 9 risultati utili consecutivi, in cui spiccano i pareggi con l'Inter e, naturalmente, quello di domenica scorsa al Maradona contro il Napoli.

Ma non sarà facile vincere oggi. Non solo il tecnico portoghese è squalificato per via delle intemperanze in chiusura di partita contro il Napoli. Mancheranno anche Fazio e Crnigoj, due potenziali titolari, cui si è aggiunto Candreva, vittima di un infortunio muscolare. Una brutta tegola per Sousa, che ha dato equilibrio e sostanza alla squadra dal suo arrivo e che contava sull'esterno ex Lazio e Inter per dare ulteriore continuità ai risultati. Occhio anche ai numerosissimi diffidati: Gyomber, Bradaric, Bronn, Pirola, Vilhena e Piatek potrebbero saltare la prossima trasferta contro l'Empoli in caso di cartellino giallo.