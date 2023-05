Salernitana, traguardo a un passo. Si guarda già al futuro

L'esultanza sotto la pioggia battente è la cartolina di questa indimenticabile stagione granata. Antonio Candreva - l'uomo delle reti contro le grandi - ha fatto gol solo pochi istanti prima. Al minuto 93. Uno-due accademico con Piatek e destro chirurgico dal limite dell'area.

L'Atalanta è battuta per la prima volta tra Serie A, B e Coppa Italia. La salvezza è praticamente in cassaforte ma l'artimetica chiede ancora un piccolo passo. Il successo dello Spezia sul Milan ha solo rinviato una festa già apparecchiata.

Dopo il ko di Empoli, Paulo Sousa chiedeva risposte immediate. Le ha avute nel giro di 45 minuti. Dopo un primo tempo in cui l'Atalanta sfiora il gol con Zapata, la Salernitana sale in cattedra. Dia e Piatek sprecano, prima dell'ingresso in campo di Kastanos e Candreva. Il gol del numero 87 libera la gioia. Il traguardo, adesso, è così vicino che si può già guardare al futuro.

Nel servizio, la voce di Paulo Sousa