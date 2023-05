Salernitana a caccia della salvezza matematica

Tra voci sul mercato e festeggiamenti, il campionato del Napoli mette gli azzurri di fronte ad un impegno non facile a Monza: i brianzoli non perdono da sei partite.

Ai lungodegenti Rui e Lozano si è aggiunto Gollini, che ha fatto palestra per un affaticamento all'adduttore destro.

Intanto sono stati messi in vendita i biglietti per la partita con l'Inter di domenica 21 maggio, scontato il tutto esaurito.

In campo domani alle 15 la Salernitana: all'Arechi arriva l'Atalanta. Con tre punti granata matematicamente salvi se lo Spezia non vince a San Siro.

Paulo Sousa dovrà fare a meno di Bronn, squalificato, ma ritrova Bradaric e probabilmente Candreva, Gyomber e Crnjgoi, in attesa di Fazio che dovrebbe tornare con la Roma. Ma il tecnico portoghese lavora anche sull'aspetto mentale.

Torna in campo domani alle 14 il Benevento: solo la matematica non condanna ancora la Strega che domani al Vigorito ospiterà il Modena per l'ultima partita in casa di una stagione da dimenticare.