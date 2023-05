Salernitana, prova di forza a Roma

Chi pensava a una Salernitana sazia per la salvezza raggiunta ha dovuto ricredersi. Per atteggiamento e attitudine i granata hanno ampiamente meritato il pareggio esterno all'Olimpico, contro una Roma che si giocava la Champions. Anzi, la banda di Paulo Sousa ha persino da recriminare per non essere riuscita a mantenere il secondo vantaggio sino al 90esimo. Ma andiamo con ordine: partenza col botto per i granata, perché al 12esimo minuto Candreva s'inventa un gol stratosferico, su lancio di 50 metri di Coulibaly s'inserisce in area e supera Rui Patricio con un pallonetto al volo delizioso. Il vantaggio resiste per tutto il primo tempo, anche grazie a un fallo di mano di Belotti in area che rende vana la rete di Ibanez nel recupero. Nel secondo tempo la Roma è più determinata e dopo due minuti El Shaarawy ribatte in rete la punizione di Pellegrini respinta da Ochoa. Il pareggio dura 420 secondi: Candreva (sempre lui) lancia Piatek in area, un rimpallo favorisce l'accorrente Dia e il nuovo vantaggio è cosa fatta. Di lì è un arrembaggio giallorosso che termina all'83esimo, quando in un mischione da calcio d'angolo, è Matic a trovare il pertugio giusto per superare il solito funambolico Ochoa. Due a due il risultato finale, un bel regalo per festeggiare la seconda permanenza consecutiva in serie A