Salernitana salva, fuochi d'artificio in città. Con Sousa resta anche Candreva

Fuochi d'artificio sulla spiaggia, caroselli in città. Salerno ha festeggiato così ieri sera: la vittoria dell'Atalanta sul Verona ha regalato ai granata la salvezza anticipata, con tre partite ancora da giocare. Domani a Roma la squadra andrà in campo con l'obiettivo già in tasca.

"Questo gruppo di calciatori ha dimostrato di essere campione dentro e fuori dal campo", ha scritto il presidente Danilo Iervolino sui social. Ringraziamenti per tutti: inevitabili quelli a Paulo Sousa che è subentrato a Davide Nicola alla 22esima giornata e ha alzato la media punti con tre vittorie, otto pari e due sconfitte in 13 partite.

Ci sarà ancora lui in panchina l'anno prossimo: "Il contratto è chiaro, dopo la salvezza il vincolo si estende - ha detto in conferenza stampa - Qui sto benissimo, parlerò con la società. Sarà importante la scelta dei giocatori".

Uno è già certo, Antonio Candreva, visto l'obbligo di riscatto automatico in caso di permanenza in Serie A.

Sarà tra gli eroi più celebrati sabato prossimo alle 15 all'Arechi: la società ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara con l'Udinese che la Lega aveva programmato inizialmente per venerdì 26. Così vedere lo stadio pieno sarà più semplice.