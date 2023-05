Salernitana, niente drammi: già sabato potrebbe arrivare la salvezza

Un passo falso dopo dieci risultati utili consecutivi è lecito. Ma non ci sono ferite da leccare, perché la Salernitana resta a +8 sulla zona retrocessione a 4 giornate dal termine. Al massimo c'è il rammarico per come è arrivata la sconfitta di Empoli.

“Abbiamo cominciato a giocare solo dopo il loro gol”, ha detto Paulo Sousa. In ogni caso il riscatto può arrivare presto. Sabato alle 15 si torna in campo all'Arechi, contro l'Atalanta, e, conti alla mano, potrebbe persino arrivare la salvezza aritmetica con tre punti, se subito dopo lo Spezia non dovesse battere il Milan. “Restiamo concentrati”, avverte il tecnico.