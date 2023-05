Salerno rende omaggio agli angeli del treno

Era il 24 maggio del 1999 quando quattro giovani tifosi della Salernitana morirono nel rogo del treno che li riportava a casa dalla trasferta di Piacenza. Esattamente ventiquattro anni fa persero la vita Ciro Alfieri, Vincenzo Lioi, Giuseppe Diodato e Simone Vitale. Salerno e la Salernitana hanno reso omaggio, come ogni anno, alla loro memoria recandosi al cimitero per deporre fiori e testimoniare vicinanza ai familiari dei ragazzi. C'erano il sindaco Vincenzo Napoli e per la società granata, tra gli altri, il direttore sportivo Morgan De Sanctis e il team manager Salvatore Avallone.

Intanto si ferma Boulaye Dia. Nel corso della gara con la Roma l'attaccante ha riportato un trauma contusivo - distorsivo al ginocchio sinistro. Il giocatore ha iniziato la riabilitazione e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.