San Giustino rivive nelle opere letterarie degli studenti napoletani

E' stata un'edizione particolare, quella appena conclusa del premio letterario "Don Giustino". Perché è caduta a un anno dalla canonizzazione di colui che per 35 anni è stato il parroco di Pianura e che ha avuto come missione di vita il compito di guidare verso la vocazione i giovani del territorio. Giovani che hanno risposto in massa anche quest'anno, con oltre trecento studenti delle scuole dell'area flegrea e del Comune di Napoli che hanno partecipato alla premiazione. Cinque le categorie: poesia, carta stampana, artistica, elaborati grafici e web. Tra gli istituti premiati l'Isis di Quarto, il Russolillo e il Ferdinando Russo di Pianura, il Troisi di San Giorgio al Cremano. Un messaggio di speranza e impegno in un quartiere difficile.

Nel servizio l'intervista a Claudio Ciotola, presidente dell'associazione “Giornalisti flegrei”.