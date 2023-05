San Paolino, in processione per le strade di Nola

La leggenda narra che nel 409 Alarico, re dei Goti, distrusse gran parte di Nola e prese come ostaggio 21 cittadini, tra cui il figlio di una vedova. San Paolino per liberare il piccolo si offre egli stesso in ostaggio. Al suo rientro, qualche anno più tardi, i nolani gli tributarono grandi festeggiamenti che furono curati dalle corporazioni della città. “Ma la festa così come la vediamo oggi - dice don Domenico De Risi, parroco della Cattedrale di Nola - è molto più recente: risale a fine '800 - inizio del '900”.

In memoria di quell'avvenimento Nola ha tributato nei secoli la sua devozione a San Paolino portando in processione ceri addobbati posti prima su strutture rudimentali e poi su cataletti, divenuti infine 8 torri piramidali di legno più una barca che simboleggia il mezzo con cui San Paolino è tornato a Nola.

Nel servizio intervista a Don Domenico De Risi e Giusi Lanzaro, presidente della Compagnia di San Paolino.