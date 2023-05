A Scafati, in provincia di Salerno, domenica e lunedì si terrà il ballottaggio per carica di sindaco. A sfidarsi saranno Pasquale Aliberti (Forza Italia+Lega+Civici), che ha guidato il comune per 8 anni fino al 2017, e Corrado Scarlato, esponente delle liste civiche. Nel servizio le interviste ai due candidati.