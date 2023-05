L'ultimo miracolo di Sacripanti: "Ecco come ho salvato Scafati"

Ha salvato Caserta per poi portarla a giocare le semifinali scudetto, poi Pino Sacripanti è andato ad Avellino, dove ha vissuto stagioni incredibili e anche lì arrivò a un passo dalla finale. Due anni fa il suo arrivo a Napoli, che ha riportato in Serie A, adesso l'ultima impresa, la salvezza di Scafati, che per la società di patron Longobardi vale come uno scudetto.

“Abbiamo vinto una partita oggettivamente di cuore, di tecnica, di tattica, davanti a un pubblico meraviglioso - ha detto ad obiettivo raggiunto -. Non ci ha regalato niente nessuno, la soddisfazione è doppia”

Pino Sacripanti in Campania ci sta bene, la sente casa sua e domenica, dopo l'esaltante vittoria in rimonta su Brescia, era uno straccio per la fatica accumulata, ma dentro raggiante come chi sa di aver ancora una volta mantenuto una promessa. E' arrivato in corsa mentre la squadra era allo sbando e l'ha rimessa in riga.

“Dopo due allenamenti non c'era uno che sorrideva - ha spiegato il coach -. Sono stato bravo nel consegnare la squadra ai giocatori: questo ci ha fatto vincere alla fine. Qui l'anno prossimo? Ora pensiamo a riposarci”.