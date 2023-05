Scossa di bradisismo di magnitudo 3.4. La più alta del 2023

Tremano di nuovo i Campi Flegrei.

Nella notte tra il 7 e l'8 maggio, alle 4.28, una scossa di magnitudo 3.4 con epicentro nell'area della Solfatara, a Pozzuoli, e profondità di 2,7 km, ha scosso il territorio a nord di Napoli.

Accompagnato da un boato, il sisma è stato avvertito nei comuni flegrei, ma anche nei quartieri occidentali del capoluogo di Regione, da Bagnoli e Fuorigrotta fino al Vomero e al Rione Alto.

Per circa mezz'ora registrati altri movimenti tellurici di minore intensità, con un massimo di magnutudo 1.

Dopo la comunicazione dello sciame sismico da parte dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia, è partita una perlustrazione della polizia municipale di Pozzuoli e dei volontari della protezione civile. Non sono stati riscontrati danni.

Intanto al mattino un vertice, già calendarizzato in precedenza e indipendente dall'evento bradisismico, ha affrontato l'aggiornamento del piano di allontanamento della cittadinanza dalla zona Rossa, per rischio vulcanico. Al confronto la protezione civile con il capo di dipartimento Fabrizio Curcio, il direttore generale regionale Lello Giulivo, la Prefettura di Napoli e i Comuni Flegrei.

Quella avvertita nella notte è la scossa più intensa registrata da un anno a questa parte. Il picco, dai tempi della crisi bradisismica degli anni 80, il 29 marzo del 2022, è stato di magnitudo 3.6. Come accaduto stanotte, fu avvertito anche in quartieri di Napoli più distanti dalla caldera flegrea

Nel servizio l'intervista a Mauro Di Vito, direttore dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia