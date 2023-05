Scudetto, secondo match point

Match point numero due. Se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo, il Napoli sarà campione d'Italia. Calcoli, date e combinazioni sono ormai nella mente di tutti i tifosi azzurri. E ogni occasione è buona per organizzare la festa. Più di scudetto sospeso, si tratta di scudetto prolungato. Una gioia assaporata giorno per giorno, in un cammino lungo una stagione.

L'appuntamento è davanti alla tv. Intrecci e curiosità si sprecano. Dall'eventuale festa in albergo che rimanda all'infausto 2018. Al Sassuolo protagonista della partita che ha assegnato il titolo negli ultimi due campionati. Prima all'Inter, poi al Milan.

Ma se stasera la Lazio dovesse vincere, il Napoli avrà una nuova chance giovedì, quando riapriranno le porte del Maradona. Stadio pieno per una partita che si giocherà a più di 800 chilometri di distanza. In una Dacia Arena con 13mila partenopei al seguito.

A Fuorigrotta, occhi incollati ai maxischermi. Lunga, lunghissima la coda online per acquistare i biglietti dell'evento. Anche 100mila persone in attesa: praticamente il doppio della capienza dell'impianto.

Pure con l'Udinese, curiosità e intrecci. Nel club friulano, gli scudettati azzurri Pierpaolo Marino e Andrea Carnevale. Di quest'ultimo, la firma sul primo trionfo. Contro la stessa Fiorentina che domenica sarà di scena a Napoli. Match point numero cinque, se dovesse servire.