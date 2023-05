"Scusate il ritardo": l'autoironia azzurra dipinta sul treno della Circumvesuviana

Oltre che il titolo, da Massimo Troisi l'Eav prende in prestito l'ironia. "Scusate il ritardo" è scritto sul treno della Circumvesuviana. Un omaggio allo scudetto del Napoli, arrivato 33 anni dopo il precedente. Un riferimento - autoironico - alle stesse linee vesuviane, che da tempo attendono interventi all'infrastruttura e l'arrivo di nuovi treni.

Per l'Eav non si tratta della prima iniziativa dedicata. Già negli scorsi giorni, un treno della cumana - utilizzata dai tifosi per raggiungere lo stadio - era stato dipinto d'azzurro. Con uno dei cori più amati dai supporter partenopei. E un 3, in bella mostra, in testa al convoglio.

Nel servizio, la voce di Umberto De Gregorio, presidente dell'Eav