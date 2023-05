Il Brescia cade, Benevento aggrappato alla matematica. Ma Vigorito si è arreso

Solo la matematica tiene ancora vive le speranze salvezza del Benevento. La sconfitta del Brescia a Parma ha rimandato un verdetto che appare inevitabile: la Strega è ultima e potrebbe raggiungere i playout solo con 6 punti nelle ultime due giornate, scavalcando Spal, Perugia e lo stesso Brescia, che in caso di aggancio sarebbe condannato per la differenza reti.

Il presidente Vigorito ha già alzato bandiera bianca dopo il tonfo con il Cittadella parlando di diciassette anni di sacrifici svaniti. La Serie C è a un passo: un epilogo tanto inatteso in estate, quanto prevedibile al terzo cambio in panchina.

Si è partiti con Caserta, poi è arrivato Cannavaro alla sua prima esperienza in Italia, non ha funzionato la cura Stellone e infine si è arreso anche Agostinelli dopo tre pari consecutivi.

I tanti infortuni, Glik in primis, non hanno aiutato gli allenatori. Annus horribilis per tutti i protagonisti: ingiustificabile l'aggressione degli ultrà all'autobus della squadra in autostrada dopo l'ultimo ko.