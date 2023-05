Cinquantamila in corteo per lavoro e diritti

I cinquantamila di Napoli sfilano in corteo da Piazza Vittoria alla Rotonda Diaz dove le bandiere della CGIL si fondono con quelle di CISL e UIL per l'appello al Governo sulla riapertura del dialogo per arrivare ad una riforma fiscale, delle pensioni, dei contratti di lavoro e ridurre il peso dell'inflazione sui consumi per far ripartire gli investimenti.

L'altra grande sfida riguarda l'autonomia differenziata che rischia di amplificare le diseguaglianze. CGIL, CISL e UIL considerano lo sciopero generale uno degli strumenti possibili ma prima c'è il dialogo con l'Esecutivo. Nel servizio, le interviste a Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, Pierpaolo Bombardieri, segretario nazionale della Uil e Luigi Sbarra, segretario nazionale della Cisl.