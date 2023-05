Smantellata piazza di spaccio, quattro arresti a Caivano

Una piazza di spaccio che girava intorno a un'abitazione di edilizia popolare di Caivano è stata individuata da un'indagine della Procura di Napoli nord. I carabinieri hanno arrestato quattro persone: una donna, considerata la principale responsabile dell'attività, è stata trasferita all'istituto penitenziario di Pozzuoli; gli altri tre, che avrebbero aiutato la donna come “pali”, sono agli arresti domiciliari.



La droga, crack e cocaina, veniva smerciata ad assuntori che raggiungevano la casa da diverse località della regione Campania e di regioni limitrofe. A permettere ai gestori dell'attività di spaccio di smerciare le sostanze stupefacenti in maniera indisturbata, segnalando eventuali controlli delle forze di polizia, un sistema di videosorveglianza abusivo allestito in diversi punti del rione popolare e alimentato sottraendo energia elettrica all'ascensore condominiale.