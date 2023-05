Solidarietà e impegno in ricordo del bersagliere Sabatino Minucci

Aurore Marie, quarta elementare, indica con la mano sul palco della sua scuola, l'istituto Minucci di Napoli quanto erano lunghi i suoi capelli prima che scegliesse di tagliarli per donarli a un'associzione che aiuta bambini e ragazzi malati di cancro. È uno dei gesti di solidarietà premiati nella giornata di commemorazione del bersagliere Sabatino Minucci, medaglia d'oro al valor militare.

Oltre all'intitolazione dell'istituto, tra queste mura è conservato anche un disegno realizzato dal sottotenente morto sul fronte jugoslavo nel 1941. Una passione, quella del disegno, che ha coinvolto anche i ragazzi impegnati in un contest grafico in questa giornata di festa, arricchita anche dal concerto della fanfara dell'ottavo reggimento dei bersaglieri.



Nel servizio le interviste alla dirigente scolastica dell'Istituto Sabatino Minucci di Napoli Maria Conte e al presidente dell'ANB di Napoli Ciro Lubrano.