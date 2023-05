Solidarietà e raccolti fondi a Napoli per i bambini malati di retinopatia

Un evento dedicato alla solidarietà e alla raccolta fondi per i bambini malati dell'Ospedale Bambin Gesù di Roma, con il lancio di un progetto di ricerca focalizzato sulle malattie genetiche degenerative della retina, che per la prima volta saranno affrontate attraverso l'utilizzo di cellule staminali. La presentazione si è tenuta alla Fondazione Made in Cloister di Napoli e ha riunito consulenti finanziari e personaggi dello spettacolo e della cultura come lo scrittore Maurizio De Giovanni, sotto la leadership di Alfredo Sangiovanni, anima e promotore dell'iniziativa.

Nel servizio le interviste ad Annalisa Minetti, cantante; Costante Turchi, Responsabile Centro-Sud Banca Mediolanum; Vittorio Stragliotto, Segretario Fondazione Mediolanum