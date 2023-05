Sorrento in C, tifosi in festa e società alle prese col nodo stadio

Esplode la festa a Sorrento per la promozione in serie C della locale squadra di calcio, arrivata dopo un lungo testa a testa con la Paganese. Ora la società si prepara ad affrontare il nuovo campionato, a partire dalla risoluzione del nodo stadio, non omologato per la nuova categoria.

Nel servizio le interviste al presidente Giuseppe Cappiello e all'allenatore Vincenzo Maiuri.