Sospeso fino a domani il blocco stradale degli allevatori sul litorale Domitio

Sospeso per 24 ore il blocco stradale che gli allevatori di bufale avevano organizzato sul litorale Domitio per consentire ai vacanzieri di raggiungere i luoghi di villeggiatura. Il blocco iniziato qualche giorno fa per chiedere la revisione del piano di eradicazione dalla brucellosi, approvato anche dall’Unione Europea. La Regione, attraverso l’assessore all’agricoltura Nicola Caputo, invita gli allevatori a controllare i dati e sottolinea la presenza di un punto di ascolto nella zona di Caserta Sud. Il blocco riprenderà domattina dopo le 8 e proseguirà a oltranza fino a un incontro chiarificatore tra le parti in causa.