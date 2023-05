Spalletti-Adl, appuntamento per il futuro

Andare avanti insieme, almeno per altri due anni. L'obiettivo di De Laurentiis è chiaro, quello di Spalletti, offuscato per qualche ora dalle dichiarazioni a caldo dopo la conquista del titolo, sembra ora andare nella stessa direzione: il faccia a faccia nelle prossime ore, un incontro per fissare le strategie del prossimo futuro e stabilire i paletti entro i quali muoversi: contratto fino al 2025 per l'allenatore, impegno a mantenere di alto livello l'organico della squadra e a cedere i big solo di fronte a offerte irrinunciabili da parte del club.

Appuntamento in serata, domani la partenza per la prima fuori casa da campioni d'Italia ma senza tifosi al seguito: trasferta vietata a Monza, troppo alto il rischio di incrocio in autostrada con gli ultrà della Roma.

Salernitana

Sarà in campo all'Arechi invece la Salernitana, che è ormai a un passo dall'obiettivo salvezza: la certezza aritmetica potrebbe arrivare già domani: se riuscirà a battere l'Atalanta, infatti, la squadra di Paulo Sousa potrà sistemarsi davanti alla tv per seguire Spezia-Milan alle 18: e se i liguri non dovessero riuscire a vincere, potrà partire la festa.

Benevento

Ridotte al minimo invece le speranze di festeggiare dei tifosi del Benevento, legati solo ai numeri che ancora tengono in vita i giallorossi: senza un successo contro il Modena anche le ultime possibilità, seppur remote, svanirebbero. Oltre a conquistare i 3 punti, la squadra di Agostinelli dovrà infatti sperare in una serie di risultati favorevoli su altri tre campi. Situazione disperata, ma di certo non inattesa.