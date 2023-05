Spalletti ancora in bilico

Serata spensierata per il Napoli in festa. Azzurri riuniti in un locale di Chiaia su invito del vice presidente Edoardo De Laurentiis. C'erano i giocatori e Luciano Spalletti. Sereno e sorridente, il tecnico, che nei prossimi giorni incontrerà il patron Aurelio De Laurentiis. Per il presidente la permanenza in azzurro dell'allenatore è certa. C'è un contratto ed è stata esercitata l'opzione di rinnovo fino a giugno 2024, ma del suo futuro il mister non parla. Vorrebbe concentrarsi ancora sul campo. Domenica i campioni d'Italia sono attesi dalla trasferta di Monza. Nel mirino c'è il record di 91 punti di Sarri e, poi, bisogna aiutare Osimhen a conquistare la classifica marcatori. Mancheranno Mario Rui e Lozano. Stagione finita per il messicano che contro la Fiorentina ha riportato una distorsione di secondo grado al ginocchio sinistro. Chissà se il Chucky vestirà ancora l'azzurro. E' nella lista dei partenti, mentre, sabato tornerà a Salerno Ederson, ma da avversario con l'Atalanta. I granata vogliono cancellare l'umiliante 8 a 2 rimediato all'andata e ottenere una vittoria che potrebbe anche significare salvezza matematica. Paulo Sousa si affiderà in attacco a Dia, in grande forma, e Piatek che, contro l'Empoli, si è finalmente sbloccato.