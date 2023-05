Spalletti ha scelto gli undici per la storia: in attacco Kvara-Osimhen-Lozano

Il Napoli si prepara per la sfida di Udine che potrebbe consegnargli il terzo scudetto della sua storia. Scelte “quasi” obbligate per Spalletti, che deve fare a meno degli infortunati Mario Rui e Politano e in attacco si affiderà al duo delle meraviglie Kvara-Osimhen coadiuvati da Lozano. Elmas pronto a subentrare. Calcio d'inizio alle 20.45.