Sparatoria a Sant'Anastasia, resta in carcere anche il diciannovenne

Resta in carcere a Secondigliano Emanuele Civita il 19enne che la sera del 23 maggio avrebbe preso parte alla sparatoria che ha portato al ferimento di tre persone, tra cui una bambina di dieci anni a Sant'Anastasia in provincia di Napoli Il Gip di Nola Daniela Critelli, ha disposto la convalida del fermo del giovane l'udienza che, difeso dagli avvocati Fabio Marfella e Antonio Abete, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Stessa strategia dell'altro giovane indagato, il 17enne il cui fermo è stato già convalidato ieri dal giudice dei minorenni. Per entrambi le accuse sono di tentato omicidio e porto illegale di armi con le aggravanti delle modalità mafiose e della premeditazione. La prossima settimana, potrebbe esserci l'udienza davanti al giudice del riesame e in quella sede potranno essere rese dichiarazioni spontanee da parte degli indagati. Nell'ordinanza di convalida del fermo presenti alcuni fotogrammi in cui si notano i ragazzi in sella a due scooter. Civita starebbe impugnando una pistola, il diciassettenne una mitraglietta. La bambina di dieci anni colpita da un frammento di ogiva alla testa e ricoverata in terapia intensiva in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli ha effettuato oggi una Tac di controllo: al momento ci sono lievissimi segni di miglioramento e si valuterà nelle prossime ore se estubarla o meno