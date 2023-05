Sparatoria di Sant'Anastasia, c'è un fermo

Fermato dai carabinieri di Castello di Cisterna, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, il diciannovenne Emanuele Civita. E' accusato di tentato omicidio e porto illegale di arma in concorso, per la sparatoria di ieri sera, alle 23 circa, in Piazza Cattaneo a Sant’Anastasia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Civita ed un altro giovane in corso di identificazione, sarebbe un minore, avrebbero esploso da uno scooter in movimento almeno dieci colpi di arma da fuoco nella piazza ove erano presenti cittadini e avventori di alcuni bar e gelaterie. Le armi utilizzate, un revolver ed un mitra, sono state dapprima ostentate dai due giovani con atteggiamento aggressivo e poi utilizzate in un successivo passaggio a bordo dello scooter sparando verso la piazza. Ferita una famiglia. E' ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Santobono di Napoli una bambina di dieci anni, che stava mangiando un gelato, ed è stata centrata alla testa da un frammento di ogiva. Feriti anche la madre, all'addome, e il padre alla mano. Le loro condizioni non sono gravi.

L’identificazione di Civita è stata possibile grazie alle immediate indagini dei militari dell’Arma, attraverso l’acquisizione dei filmati di diverse telecamere presenti nell’area e con l’assunzione di alcune testimonianze. A seguito delle perquisizioni domiciliari effettuate nella notte, il giovane è risultato assente dalla sua abitazione, per poi consegnarsi ai Carabinieri.

Nel servizio le voci di Giuseppe Cinalli, neurochirurgo del Santobono, e di Carmine Esposito, sindaco di Sant'Anastasia