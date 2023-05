Spari a Sant'Anastasia: i due fermati non rispondono al pm

Stabili le condizioni della bimba di 10 anni, colpita alla testa da un proiettile davanti a un bar di Sant'Anastasia, e ricoverata in rianimazione al Santobono di Napoli. La mamma, ferita all'addome, in modo non grave, potrebbe essere dimessa domani dal Cardarelli. Il padre, une lieve lesione alla mano, fa la spola tra i due ospedali. Illeso il figlio di 6 anni. La famiglia era andata a prendere un gelato.

Due giovani erano stati allontanati dal gestore del locale; pochi minuti dopo, due persone a volto coperto hanno sparato tra la gente con un mitra e una pistola.

Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere al pm, il ragazzo di 19 anni e quello di 17 fermati dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio e detenzione illegale di armi. Domani l'udienza di convalida per il fermo del minorenne.