Vigile colpito a sprangate spara sette colpi di pistola e ferisce l'aggressore

I poliziotti portano via l'aggressore, sottraendolo alla folla. C'è chi accenna un applauso. E' la tensione che si scioglie, in Via Duomo a Napoli, dopo le botte e gli spari a pochi passi dall'ingresso del Tesoro di San Gennaro, in pieno giorno e quando il centro storico è pieno di turisti. I momenti concitati del corpo a corpo tra un senzatetto e un vigile urbano li raccontano i primi testimoni.

Tutto accade in pochi minuti, quando un agente del nucleo tutela emergenze sociali della polizia municipale di Napoli invita alcuni senzatetto accampati sotto il porticato del Duomo a spostarsi altrove. Uno dei clochard, di origini africane, afferra una spranga di ferro e inizia a colpire il vigile alla testa. Qualche passante prova a fermalo ma c'è molta confusione.

L'agente, una volta a terra, spara sette colpi di pistola ferendo l'aggressore ad una gamba. Poi arrivano i soccorsi: il vigile urbano finisce all'Ospedale del mare, il senzatetto al Vecchio Pellegrini. Non sono in pericolo di vita. Indaga la Polizia.