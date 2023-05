Una startup per incrementare l'ecoturismo in Campania e fare divulgazione

Era nata per rafforzare l'ecoturismo in Campania, puntando soprattutto sui viaggiatori in arrivo dall'estero ansiosi di scoprire il patrimonio faunistico della regione.

Man mano, però, la startup fondata, tra gli altri, dallo zoologo Valerio Russo, ha ampliato le sue attività organizzando anche tour nelle riserve naturali all'estero e attività di divulgazione grazie alle partnership con diversi enti, dal Parco Nazionale del Cilento al Centro Musei di Scienze naturali e fisiche di Napoli.

Ai microfoni del Tgr Valerio Russo racconta le origini dell'idea e le prospettive per il futuro.