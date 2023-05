Strage dei pedoni: solo annunci misure mai arrivate

Erano stati annunciati il 2 marzo, circa tre mesi fa, 10 attraversamenti pedonali rialzati, ad ora non ce n'è traccia.

Definiti nel comunicato del Comune di Napoli ‘misure di mitigazione del rischio di incidenti nate dalla sinergia tra Comune e Prefettura', gli attraversamenti dovevano essere realizzati in più punti di via Caracciolo, dove nell'agosto del 2022 era morta travolta da una moto a folle velocità Elvira Zriba di 34 anni. Altre strisce sopraelevate erano annunciate in viale Anton Dohrn, in corso Amedeo di Savoia, in via Santa Teresa degli scalzi, in corso Malta.

Nessuna ha visto la luce nemmeno quello di piazza Sannazzaro, dove a pochi passi dal luogo in cui la giovane Elvira trovava la morte, e appena 20 giorni dopo, veniva tranciata un’altra vita quella di Giuseppe Iazzetta, ingegnere di 62 anni, tornava a casa e attraversava sulle strisce pedonali che dovevano portarlo proprio al portone della sua abitazione. ‘Le strisce sono in prossimità di semafori che per 9 anni, dopo lavori nella zona, erano rimasti lampeggianti e lo denunciavamo da tempo', raccontano i vicini di casa e i membri del comitato civico ‘Salviamo Mergellina’.

La lenta strage di pedoni era destinata ad andare avanti: dopo appena un mese ad Ottobre l'ennesima vittima, Alessandra Navarra, 62enne che è stata investita vicino alla stazione della linea 2 della metropolitana di Mergellina. ‘Anche qui nessun intervento’, dicono i comitati di quartiere, le associazioni Napoli Pedala, Greenpeace. Legambiente, Cicloverdi che hanno manifestato più volte con flash mob e raccolte di firme per chiedere sicurezza. ‘Qui manca il semaforo, confluiscono i passeggeri della metropolitana, e i tanti ciclisti che attraversano la galleria Quattro Giornate in una pista ciclabile che nel tratto terminale è interrotta da 13 mesi nonostante i lavori siano finiti - racconta Luca Simeone di Napoli Pedala - una beffa che nemmeno la morte di una persona abbia avviato provvedimenti'. Cittadini comitati e associazioni chiedono al comune le misure di dissuasione della velocità annunciate e videocamere di sorveglianza, e promuovono una legge in parlamento che istituisca il limite di velocità a 30 km orari nel centro urbano.

Nel servizio le interviste a Linda Freda e Maria Pia Laino del comitato civico ‘Salviamo Mergellina’, a Luca Simeone 'Napoli Pedala'', e a Teresa Dandolo ‘Cicloverdi’