Sull'altopiano del Laceno cambiata la classifica

Nel giorno in cui la carovana rosa è ufficialmente entrata in Campania con la quarta tappa da Venosa a Bagnoli Irpino, il traguardo sull'altopiano del Laceno si è confermato decisivo per l'andamento della classifica generale. Sull'arrivo ai 1062 metri di altezza si è imposto il francese Aurélien Paret-Peintre sul norvegese Leknessund che è la nuova maglia rosa. Il giro è tornato a Bagnoli irpino per la quarta volta con una tappa di 175 chilometri e forti dislivelli: due i gran premi della montagna andati rispettivamente uno a Pinot, al passo delle Crocelle, l'altro all'eritreo Ghebreigzabhier, al Valico di Monte Carruozzo. Primo al traguardo volante di Muro Lucano l’italiano Vincenzo Albanese. Nel 2012 ad aggiudicarsi questa tappa fu il lucano Domenico Pozzovivo. Quinta tappa ancora in Campania: 171 km con partenza da Atripalda e arrivo a Salerno.