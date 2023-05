Tappa a Somma Vesuviana per la camminatrice diretta a Pechino

Sono giorni di grande fermento a Somma Vesuviana tra la festa della montagna, rassegne targate slow food e il giro d'Italia che onorerà il territorio l'11 maggio.



E nel centro amato da Fausto Coppi ha fatto tappa la camminatrice 73enne Vienna Cammarota, nel suo percorso verso Pechino. Per lei, accompagnata dal presidente della pro loco Francesco Mosca, una visita della villa romana, la Villa Augustea, uno dei grandi vanti di Somma, un sito archeologico antecedente il 79 dopo Cristo, l'anno della grande eruzione.



Cammarota ha poi visitato altre bellezze delle città, dalle cripte sotterranee di Santa Maria del Pozzo al Santuario Mariano di Castello, al museo di tradizioni etnostoriche e delle genti campane. La camminatrice sta percorrendo la Via della Seta, fino appunto alla capitale cinese. Era già arrivata ai confini con l’Azerbaigian, ma è momentaneamente rientrata in Italia per un periodo di riabilitazione fisica. Nei prossimi giorni ripartirà verso l'Oriente.