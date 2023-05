Lo sviluppo possibile attraverso il terzo settore

Ribaltare l'approccio alle politiche di sviluppo per il Meridione che in questi anni non hanno saputo affrontare le questioni sociali in maniera adeguata. La Fondazione con il Sud prova a realizzare un manifesto alla rovescia, con la convinzione che la coesione sociale sia la premessa dello sviluppo economico.

L'occasione è il termine del mandato di Carlo Borgomeo, da 14 anni alla guida della Fondazione, in un incontro per il quale è stato scelto un luogo simbolico, il Parco Verde di Caivano. Un ideale confine di cosa può rappresentare in prospettiva "il sociale prima dell'economico" nelle logiche e nelle politiche di sviluppo al Sud. Un territorio dove l'azione del terzo settore può essere determinante.

Fondamentale il confronto con le esperienze di rete avviate in questi anni con le organizzazioni del terzo settore e le comunità locali. Come nel caso di quanto avvenuto nel Rione Sanità, modello di riscatto e di cambiamento.

Nel servizio le interviste a Stefano Consiglio, presidente designato Fondazione con il Sud; Carlo Borgomeo, presidente uscente Fondazione con il Sud e don Antonio Loffredo, ex parroco Rione Sanità.