In serie C addio ai sogni di promozione per la Juve Stabia sconfitta per 3-0 in trasferta a Cerignola. Pugliesi avanti due volte nel primo tempo, la squadra di Walter Novellino ottiene anche un calcio di rigore nella ripresa ma D'Agostino si fa parare il penalty. Nel recupero il gol del 3-0 del Cerignola.