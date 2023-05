Non solo ex Whirlpool: le sfide della zona economica speciale

Le zone economiche speciali sono l'esatto contrario della burocrazia paludata che a lungo ha bloccato gli investimenti nel nostro Paese, spesso nelle aree depresse. Il commissario delle Zes di Campania e Calabria, Giosy Romano, spiega a Buongiorno Regione come si è riusciti a convertire lo stabilimento ex Whirpool di Via Argine in un nuovo insediamento industriale rioccupando tutti gli operai e parla degli investimenti in sicurezza che vedono la Campania ai primi posti.