"Il mio David per i ragazzi di San Giovanni a Teduccio

Un emozionato Francesco Di Leva vince il David di Donatello come migliore attore non protagonista per il film “Nostalgia” di Mario Martone. Ringrazia il regista napoletano, con cui ha iniziato la sua carriera 25 anni fa, scherza sul mese di maggio “fortunato” (per gli scudetti del Napoli, la nascita del figlio Mario anche lui attore e infine il David) e saluta i ragazzi del laboratorio da lui creato a San Giovanni a Teduccio, periferia di Napoli. In lacrime la moglie Carmela, “la donna che mi rende quello che sono, un uomo onesto”, ha detto Di Leva.