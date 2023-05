Sei Comuni al ballottaggio, 78 nuovi sindaci

Sono sei i Comuni campani che andranno al ballottaggio fra due settimane. Non è bastato il primo turno per eleggere il sindaco a Cercola, Torre del Greco e Marano in provincia di Napoli; Campagna e Scafati nel Salernitano; San Felice a Cancello nel Casertano.

A Cercola si confronteranno Biagio Rossi ed Antonio Silvano, in una sorta di derby fra civiche e Cinquestelle da una parte, Pd e resto del centrosinistra dall'altra.

La diaspora degli schiaramenti e la conseguente frammentazione del voto portano al ballottaggio a Marano Matteo Morra e Michele Izzo: entrambi non hanno superato di molto il 20% e dovranno cercare sponde ed alleanze.

Minima distanza e partita apertissima anche a Torre del Greco, dove fra sarà corsa a due fra Luigi Mennella (centrosinistra) e Ciro Borriello (centrodestra).

In provincia di Salerno ballottaggi a Campagna (fra l'ex sindaco Biagio Luongo e lo sfidante Pierfrancesco D'Ambrosio) ed a Scafati: qui il confronto è fra Pasquale Aliberti e Corrado Scarlato. Fuori dai giochi l'ex primo cittadino Cristoforo Salvati.

Si tornerà al voto anche a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, per scegliere il sindaco fra Emilio Nuzzo e Carmine Palmieri.

A Marcianise, invece, si avrà la classica anatra zoppa: ovvero sindaco eletto da una coalizione (Antonio Trombetta del centrodestra) e maggioranza in consiglio espressione del centrosinistra: le liste che appoggiavano Lina Tartaglione hanno superato il 50% dei voti e incassano il premio di maggioranza. Spetterà al nuovo primo cittadino trovare una quadra.

A Nusco il neosindaco Antonio Iuliano raccoglie l'eredità del suo mentore, il compianto Ciriaco De Mita. Mentre a Ceppaloni le truppe di Clemente Mastella si fermano di fronte al primo cittadino eletto, Claudio Cataudo.

Tra i ritorni, quello di Lello Russo, 83 anni, per la settima volta nella sua vita sindaco di Pomigliano d'Arco, dopo la breve consiliatura di Gianluca Del Mastro e del laboratorio politico M5S-Pd, i grandi assenti della contesa.

In sella di nuovo anche Giosi Ferrandino, che torna sindaco di Casamicciola Terme, sull'isola d'Ischia, dopo esserlo stato per due volte negli anni 2000.