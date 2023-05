La storia di Vincenzina, che rinuncia ai sogni per entrare in acciaieria

Nella Vincenzina che Maria Rosaria Selo tratteggia nel suo ultimo romanzo, edito da Rizzoli, si possono riconoscere tutte le ragazze costrette a rinunciare ai propri sogni per stare dietro alla vita di ogni giorno.

La storia scivola pagina dopo pagina come un film - d'altronde la penna di Selo è anche quella di una sceneggiatrice - ma pur se ambientata nella Napoli del 1975 è - come ha scritto Lorenzo Marone - cruda e sfrontata, come la sua protagonista, la sua sofferenza, la sua voglia di lottare.

"Vincenzina ora la sa" è la vicenda di una ragazza che studia all'università a sogna un futuro lontano dalla periferia-cantiere che intossica una generazione, ed invece dopo la morte per cancro del padre-operaio, si trova nella necessità di prenderne il posto nella grande acciaieria di Bagnoli per sostenere la mamma e la sorellina.

La vita di Vincenzina cambia come tutte le vite di chi si trova a fare i conti con un simile destino, ma Vincenzina non rinuncia e si pone al centro della storia degli anni '70, delle piazze per i diritti, del movimento femminista, per costruirsi un futuro insieme alle compagne-operaie che amano Pasolini e tengono alle loro idee forti.